東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.51高値9.52安値9.44 9.62ハイブレイク 9.57抵抗2 9.54抵抗1 9.49ピボット 9.46支持1 9.41支持2 9.38ローブレイク シンガポールドル円 終値121.94高値122.20安値121.80 122.56ハイブレイク 122.38抵抗2 122.16抵抗1 121.98ピボット 121.76支持1 121.58支持2 121.36ローブレイ