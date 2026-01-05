東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6693高値0.6707安値0.6668 0.6750ハイブレイク 0.6728抵抗2 0.6711抵抗1 0.6689ピボット 0.6672支持1 0.6650支持2 0.6633ローブレイク キーウィドル 終値0.5768高値0.5778安値0.5751 0.5807ハイブレイク 0.5793抵抗2 0.5780抵抗1 0.5766ピボット 0.5753支持1 0.5739