ＮＹ金時間外取引上昇米国のベネズエラ攻撃で安全資産需要高まる 東京時間08:12現在 ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4363.30（+33.70+0.80%） NY金は時間外で上昇して始まっている、銀は1%高。地政学リスクの高まりを受け安全資産である金が買われている。 トランプ米政権がマドゥロ大統領を拘束しベネズエラを運営すると発表、メキシコやキューバにも制裁措置を警告してい