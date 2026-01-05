ＮＹ原油時間外取引下落、ベネズエラの生産量は世界の供給量の1%未満 東京時間08:20現在 ＮＹ原油先物2 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝56.98（-0.34-0.59%） NY原油価格は下落して始まっている。米国がベネズエラを攻撃し大統領を拘束、同国を運営すると発表したことで地政学リスクが高まっている。ただ、時間外で原油は下落。 米国の攻撃もベネズエラ石油関連インフラへの影響は特になく、主要施設や