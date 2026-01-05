米株価指数先物時間外取引小動き、米国のベネズエラ攻撃の影響限定的 東京時間08:28現在 ダウ平均先物MAR 26月限48607.00（-9.00-0.02%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6904.25（+3.75+0.05%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限25435.75（+50.50+0.20%）