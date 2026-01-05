２日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３１９．１０ドル高の４万８３８２．３９ドルと５日ぶりに反発した。新規材料が乏しいなかで、景気敏感株を中心に買い戻しが優勢となりＮＹダウを押し上げた。半導体株が頑強な動きをみせたものの、ナスダック総合株価指数は小幅安となった。 ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞やキャタピラー＜CAT＞、ボーイング＜BA＞が買われ、アンダー・ア&