【ラ・リーガ第18節】(アノエタ)ソシエダ 1-1(前半0-0)A・マドリー<得点者>[ソ]ゴンサロ・ゲデス(55分)[A]アレクサンデル・セルロート(50分)<警告>[ソ]ゴンサロ・ゲデス(13分)、ドゥイェ・チャレタ・ツァル(45分+2)、ミケル・オヤルサバル(75分)[A]マッテオ・ルッジェーリ(44分)、ジャコモ・ラスパドーリ(78分)観衆:31,576人└ソシエダ久保建英、A・マドリー相手に絶妙同点アシスト!! 新体制初陣は上々のドロー