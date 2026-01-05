[1.4 ラ・リーガ第18節 ソシエダ 1-1 A・マドリー]ラ・リーガは4日、第18節を各地で行い、MF久保建英所属のソシエダがアトレティコ・マドリーと1-1で引き分けた。久保は0-1で迎えた後半10分、同点ゴールをアシストし、今季2アシスト目を記録。チームはペッレグリーノ・マタラッツォ監督の初陣で上々のパフォーマンスを見せ、強敵相手に勝ち点1を獲得した。ソシエダはこれが2026年の初陣。DFイゴール・スベルディアとMFジョン・