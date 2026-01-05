スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は4日（日本時間5日）、関係者の話として、ヤンキースが先発投手をもう1人補強するためトレード市場で積極的に動いていると報じた。最優先候補とみられているのが、マーリンズのエドワード・カブレラ投手（27）だ。21年にメジャーデビューを果たしたカブレラは2025年にキャリア最多となる137回2/3を投げ、防御率3.53、150奪三振を記録。2028年シーズンまで球団に保有権が残っている。年