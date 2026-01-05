My Hair is Badの新曲「ここで暮らしてるよ」が、ドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』の主題歌に決定した。My Hair is Badが地上波ドラマに楽曲を書き下ろすのは今回が初となる。テレビ朝日系2026年1月期金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』は、2026年1月9日から放送スタートする。テレビ朝日ドラマ初主演の松田龍平が企画段階から参加、脚本・監督の沖田修一とのタッグで生まれた新感覚のほっこりミステリ