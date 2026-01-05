NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」、1月11日（日）放送予定の第２回「願いの鐘」の予告、場面写真が公開されました。大河ドラマ「豊臣兄弟！」公式サイトより ©️NHKついに始まった2026年NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」。豊臣秀吉（藤吉郎）はすでに織田信長に仕えている段階からの初回放送。大人になった段階からの放送は大河ドラマとしては珍しいですね。小一郎を演じる仲野太賀、藤吉郎を演じる池松壮亮が、予想以上に兄弟