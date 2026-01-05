アレックス・ウォーレン（25）が、「音楽という表現の場を与えてくれた」としてルイス・キャパルディ（29）を称賛した。作詞を通して自身の喪失体験を率直に語るきっかけを与えてくれたという。 【写真】称賛されたルイス・キャパルディ デイリー・スター紙のワイアード欄でアレックスはこう語る。「18歳の時にルイス・キャパルディの曲を聴くまでは道筋が見えなかった。彼は喪失について書き始めて