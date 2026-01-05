¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÀï¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î1ËÜ¤Î¥Ñ¥¹¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ»þ´Ö1·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè18Àá¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÀï¡£µ×ÊÝ¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤ò±é½Ð¤·¤¿¥Ñ¥¹¤¬¡Ö¤Û¤ì¤Ü¤ì¤¹¤ë¡×¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ú¥Ã¥ì¥°¥ê¡¼¥Î¡¦¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©¿·´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Ç¡¢µ×ÊÝ¤ÏÀèÈ¯¡£³Ê¾å¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë¸åÈ¾5Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤ÎÆ±10Ê¬¤Ë