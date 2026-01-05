流通経済大柏の増田大空「お前なら大丈夫っていう、さりげない一言だった」劣勢の展開を左足一振りで勝利に導いた。第104回全国高校サッカー選手権は1月4日に各地で準々決勝が行われ、浦和駒場スタジアムの第2試合では流通経済大柏（千葉）が大津（熊本）との優勝候補対決を2-1で制した。高校年代の最高峰リーグである高円宮杯U-18プレミアリーグのEASTで戦う流通経済大柏と、WESTで戦う大津が激突した注目カードになった。全