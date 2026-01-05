＜情報最前線：エンタメ＞講談界の期待の星、田辺いちか（46）が今秋に真打ちに昇進する。通常は入門から昇進まで15年かかるところ、14年に入門してから12年でのスピード昇進。低迷していた講談界も、神田伯山（42）の人気もあって、活況を呈している。いちかに講談への思い、昇進に向けての心境を聞いた。【林尚之】★中国で日本語教師真打ち昇進は、師匠である田辺一邑（いちゆう）からの電話で知った。「正直、まだ早いかなと思