効率がいい人は、何が違うのか。『AI分析でわかった 仕事ができる人がやっている小さな習慣』（アスコム）を書いた越川慎司さんは「メールの処理に時間を割きすぎると、本来の業務に手が回らなくなってしまう。仕事ができる人を分析すると、件名や本文にある工夫をこらしていた」という――。※本稿は、越川慎司『AI分析でわかった 仕事ができる人がやっている小さな習慣』（アスコム）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.c