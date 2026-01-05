連続テレビ小説「ばけばけ」(NHK) 大晦日に放送された「第76回NHK紅白歌合戦」にゲスト審査員として出演した高石あかり(※「高」は正しくは「はしごだか」)。ヒロインのトキ役として主演している連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌「笑ったり転んだり」(ハンバート ハンバート)の歌唱シーンでは、夫となる"ヘブン先生(作家の小泉八雲/パトリック・ラフカディオ・ハーンがモデル)"を演じるトミー・バストウも駆けつけ、美しい