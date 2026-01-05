タレントの神部美咲（じんぶ・みさき）のまさかの報告に驚きの声が寄せられている。神部は５日までに自身のＳＮＳを更新し、「東西金杯Ｗ的中」と書き出し、４日に行われた中山金杯と京都金杯でいずれも予想が的中したことを報告した。「幸先の良いスタート今年はいっぱい当てるぞ！！笑笑ブエナオンダ川田騎手陣営のみなさまカラマティアノス津村騎手陣営のみなさまおめでとうございます」とコメントした。