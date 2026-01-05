（C） 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved. 映画『ズートピア２』が、公開30日目となる１月３日、社会現象的大ヒットを記録した『アナと雪の女王』や『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』を超える洋画アニメーション史上最速のスピードで、大台100億円を突破、国内動員数759万3060人、国内興行収入103億7538万円を記録した。全世界興行収入は14.8億ドル（日本円で約2320億円／Box office mo