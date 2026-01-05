新日本プロレスは４日、５日の大田区総合体育館大会の全対戦カードを発表した。１・４東京ドームでＮＥＶＥＲ無差別級王者で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ＥＶＩＬを破り、デビュー戦でタイトルを奪取したウルフアロンは第５試合の８人タッグマッチに出場し初のタッグ戦に挑む。対戦相手は、「Ｈ．Ｏ．Ｔ」成田蓮、ドン・ファレ、ディック東郷、そしてＥＶＩＬでドームで倒した敵と連戦となった。ウルフとタッグを組むのは、東京ドームで