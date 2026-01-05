SHISEIDOのカラーメイク新作「カラー＋グロウ エンハンサー」が2026年3月1日（日）より発売♡ダブルコーティングテクノロジーを採用し、スキンケアリキッド高配合*でしっとり感とさらさら感を両立。内側からにじみ出るような艶めきと血色感を叶え、フェイス＆アイカラーとしてマルチに活躍。天然石インスピレーションの美しい9色展開で、肌本来の美しさを引き立てます♪ ダブルコ