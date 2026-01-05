5日（月）は日本海側や九州で傘の出番となりそうです。北日本では昼間も氷点下の寒さになるでしょう。＜5日（月）の天気＞日本付近は西高東低の冬型の気圧配置になっています。上空には寒気が流れ込み、北陸から北の日本海側で雪や雨が降っています。日中も、北日本では雪、北陸では湿った雪や雨が降り雷を伴う見込みです。夜は山陰でも冷たい雨や湿った雪が降るでしょう。また、九州には湿った空気が流れ込むため、午前中を中心に