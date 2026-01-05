歳をとると、傾斜地からのショットで苦戦する人が多くなる。これは足腰が弱くなり、踏ん張りが利かなくなることが大きな原因。傾斜地の特性を理解し、アレンジを加えて攻略しよう！ 過度な体重配分を避けバランスよく構えよう 長い時間立っていても疲れないアドレスが理想的！ 足踏みをしながらヒザの角度を調整し左右のバランスを整えることが大事 傾斜地からのショットは下半身の強さや粘りが必要不可欠。