NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。1月6日放送の第67話では、トキ（髙石あかり）がヘブン（トミー・バストウ）との婚約を家族に婚約を伝えられず悩む。 参考：トミー・バストウ、『ばけばけ』は「すばらしい物語」髙石あかり＆吉沢亮への感謝を明かす ヘブンが“大事な話”を伝えた第66話。 第67話では、トキとヘブンが婚約。しかし、トキは大きな問題に気づく。家族にヘブンと一緒になることを