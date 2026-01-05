NHK連続テレビ小説『ばけばけ』ヒロイン・松野トキ役の髙石あかりのインタビューコメントが公開された。 参考：『ばけばけ』トキはなぜ銀二郎を選ばなかったのか“史実だから”を超えた“対等”の尊さ 朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれて