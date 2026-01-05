私は個人事業主のマドカ（30代）。毎日小学生の子どもを学校に送り出してから、自宅で仕事をしています。スマホの電話番号が入った名刺を配っていることもあり、かかってきた電話にはたとえ知らない番号であっても出ています。先日私は下着ドロボーの被害にあい、警察に相談して被害届を出したところでした。だから警察を名乗る電話があったとき、その件で進展があったのかと思ったのです。しかし、受け答えをしているうちに違和感