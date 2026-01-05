ÇÐÍ¥¤ÎÂ®¿å¤â¤³¤ß¤Á¡Ê41¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö2026¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¤¿Â®¿å¡£°¦¸¤¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£¡Öº£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤â¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ç¤¹¡×¡Öº£Ç¯¤âÁÇÅ¨¤ÊÆü¾ï³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþÃË¤¬¥Á¥ï¥ïÊú¤¤¤Æ¤Æ´ãÊ¡¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥á¥Ã¥·¥å¤ÎÆþ¤êÊý¤¬»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¸¤¤Þ¤Ç¥¤¥±¥á¥ó¡×