ソニーグループは2025年12月に、「Sony Technology Exchange Fair（STEF＝ステフ）2025」を、東京・品川のソニー本社ビルで開催し、その様子を一部公開している。STEFは、ソニーが、1973年から実施している社内技術交換会で、2025年の開催で53回目を迎えた。毎年約2万人のソニーグループ社員が参加しており、各事業部門や研究開発部門が開発したテクノロジーを、グループ横断で共有し、社員同士が意見交換することで、新たな価値創