【モデルプレス＝2026/01/05】1月11日スタートの日本テレビ系新日曜ドラマ「パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−」（毎週日曜よる10時30分〜）で主演を務める篠原涼子（しのはら・りょうこ／52）、共演のSixTONESジェシー（29）、藤木直人（ふじき・なおひと／53）にモデルプレスらがインタビュー。前編では、本作への思いやお互いの印象などを語ってもらった。【写真】篠原涼子・ジェシー・藤木直人、色気ダダ漏れ