俳優でモデルの高橋ひかるさん（24）が2025年12月29日、自身のインスタグラムを更新。ファーアウター×ショートパンツのコーデを披露した。「あったかわいい」高橋さんは、「プードルファー」とし、やファーアウターを羽織った冬コーデの全身ショットなど4枚の写真を投稿。「あったかわいい」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、ブラウンのファーのアウターを羽織り、黒いショートパンツを着用。皮の手袋を身に