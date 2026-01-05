【本日の見通し】ドル円はベネズエラ問題などをにらみつつ、方向性を探る展開に 先週末、日本市場が三が日で休場となる中、ドル円は156円台での推移となった。警戒されていたフラッシュクラッシュのような大きな動きもなく、比較的落ち着いた動き。円安基調が継続していると見られるが、157円台での買いには慎重で、値幅が抑えられていた。 この後も方向性を探る展開が続きそう。ベネズエラ問題がリスク要因と