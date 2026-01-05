フィラデルフィア連銀総裁年後半に利下げの可能性示唆、前半はインフレ高止まり フィラデルフィア連銀のポールソン総裁は、今年後半に小幅な利下げが適切になる可能性があると語った。 ポールソン総裁は、インフレは鈍化し労働市場は安定、今年の成長率は2%前後になると見ている。予測がすべて実現すれば、年内さらなる利下げが適切になる可能性が高いだろう。今年前半はインフレは高止まりする可能性が高いが