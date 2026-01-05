東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値156.84高値157.00安値156.52 157.53ハイブレイク 157.27抵抗2 157.05抵抗1 156.79ピボット 156.57支持1 156.31支持2 156.09ローブレイク ユーロドル 終値1.1719高値1.1765安値1.1713 1.1804ハイブレイク 1.1784抵抗2 1.1752抵抗1 1.1732ピボット 1.1700支持1 1.1680支持2 1.1648ロ&#12