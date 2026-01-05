ブルージェイズは４日（日本時間５日）、巨人からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた岡本和真内野手（２９）を獲得したことを正式発表した。球団公式Ｘには日本語で「契約合意しました」と日本の国旗などの絵文字をつけて投稿。４５日間の交渉期限が米東部時間１月４日午後５時（同５日午前７時）となっていた中で、４年総額６０００万ドル（約９４億円）で加入することとなる。岡本は２４年１２月の契約更改で