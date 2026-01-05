２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円８４銭前後と昨年１２月３１日と比べて１０銭強のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円８４銭前後と同２０銭弱のユーロ安・円高だった。 １２月３１日に発表された前週分の米新規失業保険申請件数が前の週の改定値から減少し、米労働市場の減速懸念が和らいだことなどからドルが買われやすかった。また、