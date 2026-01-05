５日の東京株式市場は強弱観対立のなかも日経平均株価は強調展開を維持し、５万円トビ台で頑強な値動きとなることが予想される。きょうは２０２６年の大発会となり５連休後の取引となるが、この間に欧州株市場は総じて上値指向をキープした。また、米国株市場では昨年１２月末までにＮＹダウが４日続落と下値を摸索する展開だったが、年明け２日の取引で５日ぶりに反発し、下げに歯止めがかかったことは買い安心感につなが