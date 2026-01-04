糖尿病、特に2型糖尿病は生活習慣と深い関係があります。運動療法は糖尿病の管理に有効ですが、より効果を高めるためには生活習慣の改善が欠かせません。この記事では、糖尿病と生活習慣の関係や管理のためのポイントについて理学療法士の相澤さんが解説します。 監修理学療法士：相澤 郁也（理学療法士） 2015年、国家公務員共済組合連合会吉島病院に就職し臨床に従事。2020年、千葉の三咲内科クリニックに招聘。現在は糖尿