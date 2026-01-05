年齢を重ねても若々しい人は、特別なスキンケアをしているわけでも、激しい筋トレに励んでいるわけでもない。むしろ、共通しているのは心の持ち方。実は、好奇心の持ちようだったりパートナーを愛す気持ちだったりと、一見健康とは関係なさそうなマインドが肉体を強くする。整形外科医が、元気に暮らすための秘訣を教える。※本稿は、往診専門整形外科医の古賀昭義著『「よくつまずく」「よろけやすい」人のお助けBOOK』（主婦の友