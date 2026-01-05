Hameeは2025年12月24日から、ゲーミングモニターブランド「Pixio」の新モデル、有機ELゲーミングモニター「PX277 OLEDMAX V2 White」の予約販売を公式ストアやAmazonなどで行っている。価格は10万4800円。1月7日までに購入すると、10％オフとなるセールも開催中だ。●240Hz・0.03msと高い表示速度を実現新製品は、有機ELならではの黒表現と発色が特徴のWQHD解像度（2560×1440）27インチのゲーミングモニター。ホワイトの筐体