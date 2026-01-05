［高校選手権・準々決勝］鹿島学園（茨城）３−１ 興國（大阪）／１月４日／Uvanceとどろきスタジアムby Fujitsu試合を終えて、鹿島学園と興國の選手たちが一列に並び、握手をかわす際、先頭に立った両チームの主将が力強く抱擁する光景が印象的だった。鹿島学園のDF齊藤空人（３年）と興國のGK岩瀬颯（３年）は中学時代、ともに大阪市ジュネッスFCでプレー。練習会場まで一緒に電車で通うなど仲が良かったという。高校に入っ