長年にわたりスヌーピーをフィーチャーし、魅力的なコラボアイテムを発表してきたライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING(アフタヌーンティー・リビング)」が、2026年1月7日(水)より、歴代のコラボコスチュームに着目したコラボコレクション「PEANUTS WARDROBE」の販売をスタートする。また、ノベルティキャンペーンや特別イベントなど、うれしい催しも行われる。【写真】スヌーピーと「Afternoon Tea」の歴代コスチューム