埼玉・八潮道路陥没事故からまもなく1年。現場は「仮復旧」の段階で、本格復旧には5〜7年かかる見通しだ。一方、下水の臭いなど、周辺住民への影響も長期化している。住民の1人は「常に陥没とともにあった」と振り返る。陥没事故のいまと今後は。（社会部さいたま支局浅賀慧祐）■埼玉・八潮の陥没事故からまもなく1年現場の「現在地」2025年1月28日の朝。埼玉県八潮市の交差点で突然、道路が陥没した。ポッカリと口をあけた穴