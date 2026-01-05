送迎車両と「東ハイヤー」の松本年弘社長＝北海道せたな町北海道南部のせたな町を拠点とする「東（あずま）ハイヤー」が、約100キロ離れた函館市の病院に通う住民向けの送迎サービスを2025年10月から始めた。せたな町―函館間を直通運行していた路線バスが2025年9月末で廃止されたのを受け、乗り換えなどの負担を減らそうと事業に乗り出した。社長の松本年弘さん（68）は「医療を受けるための“足”は生きる権利として必要だ」と