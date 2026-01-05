3日にニッポン放送で放送された『ニッポン放送ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ』に昨季までヤクルトで監督を務めた郄津臣吾氏が登場し、抑えの心得について語った。高津氏は「三振取れたり、速い球を持っている方がいいと思いますけど、抑えはコントロールが大事だと思いますね」と制球力を挙げた。「荒れてるピッチャーってなんかチャンスがあるじゃないですか。相手ベンチからしてもいけるんじゃないかとなり