2025年『FRIDAYデジタル』が報じてきた数々の事件記事の中から、とくに選りすぐってお届けする【2025年凶悪＆重大事件ワイド】。今回紹介するのは『８歳女児不同意性交裁判』だ。父親の誕生日プレゼントを買った帰りの８歳の女の子に性的暴行を加えた男が身勝手な理屈を繰り広げた様子をお伝えする。女の子は泣いていた’25年２月６日神奈川県警相模原署は、山口綾太被告（34）を不同意性交等の疑いで逮捕した。’24年９月３日の午