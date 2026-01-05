娘の誕生日に両親からもらった高価な知育玩具。義姉に持ち帰られ、数ヶ月返してもらえず、催促すれば逆ギレ。義母も「姉妹なんだから」と取り合わない……。そんな筆者の後輩・香織さん(仮名)に、まさかの救世主が現れたのです。 娘の宝物 娘が5歳の誕生日に、両親から高価な知育玩具をもらいました。 ブロックを組み立てては崩し、また組み立てる。 毎日夢中で遊ぶ姿を見て、香織さんも微笑ましく思っていました。 「これ