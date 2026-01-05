新年あけましておめでとうございます。ついに令和8年（2026年）NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」が開幕しました。戦国乱世の真っただ中を小一郎（仲野太賀。後の豊臣秀長）と藤吉郎（池松壮亮。後の豊臣秀吉）の兄弟が駆け抜け、天下を獲るまでの奇跡が鮮やかに描かれていくことと期待しています。1月4日放送、大河【豊臣兄弟！】超予習まとめ＆相関図--秀長の生涯、正室・側室、重要な家臣たち本作では、豊臣秀吉という超がつくほどの