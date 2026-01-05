ワカモノリサーチ社がこのほど、全国の現役高校生278人に対して「親からお年玉をもらっていますか？」というアンケートを実施。その結果、67.3%が「もらっている」と回答したことがわかった。 【画像】親族に渡すお年玉の総額 親からお年玉を「もらっている」と回答した高校生からは、「高校生いっぱいまで」「二十歳までくれる」「大学生まではもらえる」といった節目で線引きをされている家庭が多く見られた。