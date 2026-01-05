俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）が、新たにスタート。今回は、仲野太賀が演じる小一郎（豊臣秀長）を紹介する。【写真多数】豪華キャスト38人！仲野太賀、吉岡里帆、浜辺美波、小栗旬、竹中直人ら…仲野太賀が演じる小一郎（豊臣秀長）は、登場時の名は小一郎。兄の天下取りをいちずに支え続けた「天下一の補佐役」といわれている。大河ドラマ第65作で描くのは、