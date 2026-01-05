家族や好きな人たちとレジャーを楽しめるなど幸せモードに浸れる週。欲しかったものが手に入ったり、金運は勝負運に恵まれます。ただ、美容は油断して太る恐れが。メリハリのある食生活を心がけて。恋愛は好きな相手には、ふわっとした優しいムードをアピールすると○。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら